Нижегородцы-блокадники получили награды от губернатора Глеба Никитина

СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-28T16:22:47+03:00

Глава региона отметил, что с блокадой связано много его личных воспоминаний

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Прием, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялся в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике в понедельник, 28 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гостями мероприятия стали жители Нижегородской области, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». С приветственным словом к ветеранам обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Все мое детство было пронизано рассказами о блокаде. Мой дедушка рассказывал, что его отец приносил весь паек с фабрики домой, чтобы спасти семью. Сам он умер от голода, но спас своих близких, - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил также, что именно в то время возникла особая связь между Горьким и Ленинградом. Горьковские «полуторки» везли в Ленинград продукты, а обратно забирали эвакуированных жителей. Около 5000 детей из Ленинграда были эвакуированы в Горьковскую область, среди которых и Таня Савичева, чей дневник стал настоящим памятником зверству фашистов.

В ходе приема Глеб Никитин вручил ветеранам памятные знаки Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», а также награды Нижегородской области и Почетные грамоты.