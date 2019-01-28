2019-01-28T14:47:28+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Балахнинском районе

Авария произошла на трассе Шопша – Иваново – Нижний Новгород
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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45-летний мужчина с водительским стажем 16 лет стал виновником страшного лобового дорожно-транспортного происшествия в Балахнинском районе, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в половине первого ночи в воскресенье, 27 января 2019 года, на 360-м километре автодороги ШопшаИваново – Нижний Новгород. 45-летний водитель автомобиля «Шевроле» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мицубиши». В результате водитель и пассажиры «Шевроле», а также пассажирка «Мицубиши» получили серьезные травмы – ушибы и переломы. Один из пострадавших, 29-летний мужчина, госпитализирован. Остальных отпустили после осмотра и оказания первой медицинской помощи.

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