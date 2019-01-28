2019-01-28T13:37:33+03:00
Происшествия

Житель Дзержинска до смерти забил пенсионерку металлическим прутом

Погибшая вела хозяйство и воспитывала детей погибшего
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в избиении до смерти пенсионерки, возбуждено в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, трагедия произошла вечером в субботу, 26 января 2019 года, в доме по улице Калининской. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой подозреваемый избил 62-летнюю пенсионерку металлическим прутом. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По предварительным данным, погибшая являлась членом семьи подозреваемого и вела в квартире хозяйство. Кроме того, она воспитывала детей – в том числе и детей самого злоумышленника.

Расследование уголовного дела продолжается.

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