Житель Дзержинска до смерти забил пенсионерку металлическим прутом
Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в избиении до смерти пенсионерки, возбуждено в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Согласно информации, трагедия произошла вечером в субботу, 26 января 2019 года, в доме по улице Калининской. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой подозреваемый избил 62-летнюю пенсионерку металлическим прутом. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте.
Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По предварительным данным, погибшая являлась членом семьи подозреваемого и вела в квартире хозяйство. Кроме того, она воспитывала детей – в том числе и детей самого злоумышленника.
Расследование уголовного дела продолжается.