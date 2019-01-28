Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 13% в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-28T13:28:27+03:00

Больше всего заболевших – среди детей в возрасте 3-6 лет

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На территории Нижегородской области отмечается рост распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. В настоящее время заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемических порогов на 2%, а вот в самом Нижнем Новгороде – выше на 13%, причем чаще всего заболевают дети в возрасте от 3 до 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- В структуре респираторных вирусов становится все больше вирусов гриппа. Достаточно активно продолжают циркулировать респираторные вирусы негриппозной этиологии, - отмечается в сообщении.

Напомним, при подготовке к сезонному росту заболеваемости в Нижегородской области было привито против гриппа более 44% населения. В настоящее время в дошкольных и образовательных учреждениях усилен контроль за условиями соблюдения личной гигиены детьми, соблюдением режима проветривания и правил проведения влажной уборки.