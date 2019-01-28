2019-01-28T13:15:08+03:00
Общество

Уровень безработицы в Нижегородской области снизился до 0,35%

Самые востребованные профессии – водитель, швея, повар и продавец
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области на конец января 2019 года составил 0,35% - это на 0,05% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает управление по труду и занятости Нижегородской области.

В рейтинге субъектов ПФО Нижегородская область по ситуации с уровнем безработицы делит первое место с Ульяновской областью – в этих двух регионах самые низкие показатели. В общем же рейтинге субъектов РФ Нижегородская область занимает седьмое место. В среднем по России уровень безработицы составляет 0,9%, а в ПФО – 0,8%. Численность безработных граждан в Нижегородской области снизилась на 1067 человек в сравнении с прошлым годом.

Между тем, по данным на конец января, работодателями Нижегородской области заявлено 28,1 тысяч вакансий, причем 12,1 тысяча – в Нижнем Новгороде. Наиболее востребованными профессиями являются водитель автомобиля, швея, оператор конвейерной линии, повар, продавец продовольственных товаров, электрогазосварщик, менеджер, контролер, инженер, маляр, соцработник, медсестра, бетонщик, охранник, слесарь, воспитатель, электромонтер, бухгалтер, токарь, монтажник и каменщик.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что наш регион получит около 2,5 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2019-2024 годах в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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