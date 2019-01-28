Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород утром 28 января

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-28T11:53:25+03:00

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Утром в понедельник, 28 января 2019 года, многие нижегородцы не смогли вовремя попасть на работу из-за девятибалльных пробок, сковавших город. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Пробки. Причиной транспортного коллапса стал сильный снегопад, обрушившийся накануне на Нижний Новгород.

В результате движение было сковано на всех нижегородских мостах в направлении нагорной части Нижнего Новгорода, на основных магистралях – проспектах Ленина и Гагарина, Московском, Сормовском и Казанском шоссе, а также практически на всех улицах в центре города.

Напомним, на этом непогода не закончится – синоптики прогнозируют сильный снег и ухудшение видимости до 500 метров и менее до конца дня 28 января. На дорогах будут снежные заносы, накат и гололедица. Поэтому спасатели предупреждают о возможном росте числа ДТП и чрезвычайных ситуаций.