2019-01-28T11:01:55+03:00
Происшествия

Сотрудник предприятия получил химический ожог в Кстовском районе

Несчастный случай произошел в ноябре 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Должностное лицо одного из кстовских предприятий привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране труда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, в ноябре 2018 года во время опасных работ, связанных с использованием газа, на производстве произошел несчастный случай, в результате которого один из работников получил химический ожог лица. Таким образом, должностными лицами компании не были соблюдены требования законодательства, обязывающие работодателя обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормам.

Городская прокуратура возбудила административное производство в отношении должностного лица предприятия. По результатам его рассмотрения региональной Государственной инспекцией труда виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

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