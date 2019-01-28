2019-01-28T10:24:21+03:00
Общество

Сильный снег и ухудшение видимости ожидаются в Нижегородской области

В связи с непогодой повышается вероятность возникновения ЧС
Анастасия НАЗАРОВА
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Синоптики прогнозируют сильный снег и ухудшение видимости до 500 метров и менее до конца дня 28 января. По данным Верхневолжского УГМС, на дорогах будут снежные заносы, накат и гололедица.

В связи с непогодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, правда, не выше муниципального уровня. Они могут быть связаны с работой транспорта и дорожных и коммунальных служб. Не исключаются ЧС на федеральных трассах и увеличение количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью и крутыми спусками.

Также пресс-служба ГУ МЧС России по региону напоминает про возможность увеличения количества травм у населения. Осторожнее надо быть вблизи домов и прочих зданий.

Отметим, что вечером 27 января прогноз выглядел иначе. По информации того же Верхневолжского УГМС до 18.00 28 января в регионе ожидалась слабая метель, ночью до -8… -13 градусов, днем до -4… -9 градусов.

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