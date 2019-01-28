Водителю, сбившему насмерть младенца, грозит до 7 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-28T10:08:40+03:00

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Суд вынесет приговор 32-летнему жителю Кулебак, который насмерть сбил младенца в коляске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, вечером 6 октября прошлого года мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Машина при этом была в исправном состоянии. Он ехал по Центральной улице села Шилокша и решил пойти на обгон, выехав на встречную полосу, а затем на левую обочину. Там он и сбил молодую маму с малышом в детской коляске.

В результате ДТП женщине был причинен тяжкий вред здоровью, а младенец скончался.

Обвиняемого взяли под стражу. А в январе 2019 года Кулебакский городской прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело. Теперь мужчине грозит от 2 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.