Подведены предварительные итоги праймериз "Единой России" в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 21:46 2019-01-27T21:46:38+03:00

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Подведены предварительные итоги голосования за кандидата от "Единой России" на довыборы в депутаты Заксобрания Нижегородской области по округу №21. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Напомним, 27 января за кандидата, который будет участвовать в довыборах, голосовали жители Балахнинского и Володарского районов. Средняя явка превысила 9,3% от общего числа избирателей. В общей сложности свои голоса отдали около 9,5 тысячи избирателей.

Предварительно голоса распределились так: Александр Алексеев - 73,7%, Юрий Потапенко - 11,2% и Татьяна Смирнова - 18,2%.

- Я посетил целый ряд счетных участков в Балахнинском районе и вижу, что запрос на обновление власти в районе очень высок. И победивший сегодня кандидат получит по-настоящему народную поддержку в предстоящей избирательной кампании, - считает депутат Госдумы РФ Денис Москвин.

Официальные итоги предварительного голосования будут подведены 28 января. Сами выборы состоятся 14 апреля.