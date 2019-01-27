В Нижегородской области завершилось предварительное голосование "Единой России"

СЕГОДНЯ 20:52 2019-01-27T20:52:16+03:00

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Предварительное голосование за выборы кандидата от "Единой России" на довыборы в Заксобрание Нижегородской области завершилось. В 20.00 все 13 участков для голосования в Балахнинском и Володарском районах были закрыты, передает пресс-служба регионального отделения партии.

Сообщалось, что по состоянию на 18.00 27 января явка превысила 8,6%. Свои голоса отдали более 8,7 тысячи человек.

Напомним, жители двух районов должны были выбрать кандидата, которого партия выдвинет на довыборы депутата ЗСНО по округу №21. В праймериз участвовали следующие кандидаты: директор компании по производству электротехнического и противопожарного оборудования Александр Алексеев, фитнес-менеджер Юрий Потапенко и учитель начальных классов Татьяна Смирнова. Сами выборы состоятся 14 апреля.

Официальные итоги предварительного голосования будут подведены 28 января.