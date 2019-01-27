2019-01-27T20:35:13+03:00
Спорт

Нижегородское "Торпедо" на выезде проиграло "Нефтехимику"

Воскресный матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев
Анастасия НАЗАРОВА
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ХК "Торпедо" уступил "Нефтехимику" в матче 27 января. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, сообщается в группе нижегородской команды "Вконтакте".

На первой минуте счет открыл Йоонас Няттинен. Нижегородцы отыгрались во втором периоде (отличился Варнаков). В заключительной двадцатиминутке хозяевам удалось забить дважды усилиями Порядина и Хайруллин.

По словам наставника "торпедовцев" Дэвида Немировски, соперник играл хорошо, а вот его команда вышла на лед неподготовленной.

- Это моя работа - готовить команду. Я беру это поражение на себя. Нельзя, чтобы команда выходила неподготовленной, - заявил главный тренер на пресс-конференции после матча.

Напомним, что в сезоне команды встречались дважды. Первый матч прошел в Нижнем Новгороде и завершился победой "Торпедо" в основное время. Второй матч прошел в Нижнекамске и завершился победой "Нефтехимика" в овертайме.

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