ФК "Нижний Новгород" вырвал победу у чешского "Фастава" в Турции

СЕГОДНЯ 19:50 2019-01-27T19:50:27+03:00

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Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл чешский "Фастав" со счетом 2:1. Матч состоялся в Белеке (Турция) 27 января, сообщается на сайте ФК "НН".

На 9 минуте первого тайма форвард "Фастава" реализовал выход один на один. Сразу после прострела Палиенко мяч попал в руку игроку соперника, но судья не увидел нарушения. Вместо этого на 20 минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Нижнего", и Анисимов отразил мяч. Перед уходом на перерыв Аюпов пробил верхом, однако вратарь отразил пас.

В начале второго тайма отличился Сергеев, забив мяч практически в пустые ворота. На 61 шанс был у Игнатовича, но тот не смог переиграть голкипера "Фастава". На 80 минуте Фомин отправил мяч в ворота соперника с 28 метров.

Забить гол в ворота нижегородцев чехам удалось на 82 минуте. Правда, на исход игры не повлияло.