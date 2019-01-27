2019-01-27T19:50:27+03:00
Спорт

ФК "Нижний Новгород" вырвал победу у чешского "Фастава" в Турции

Матч 27 января завершился со счетом 2:1
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл чешский "Фастав" со счетом 2:1. Матч состоялся в Белеке (Турция) 27 января, сообщается на сайте ФК "НН".

На 9 минуте первого тайма форвард "Фастава" реализовал выход один на один. Сразу после прострела Палиенко мяч попал в руку игроку соперника, но судья не увидел нарушения. Вместо этого на 20 минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Нижнего", и Анисимов отразил мяч. Перед уходом на перерыв Аюпов пробил верхом, однако вратарь отразил пас.

В начале второго тайма отличился Сергеев, забив мяч практически в пустые ворота. На 61 шанс был у Игнатовича, но тот не смог переиграть голкипера "Фастава". На 80 минуте Фомин отправил мяч в ворота соперника с 28 метров.

Забить гол в ворота нижегородцев чехам удалось на 82 минуте. Правда, на исход игры не повлияло.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подведены предварительные итоги праймериз "Единой России" в Нижегородской области
В Нижегородской области завершилось предварительное голосование "Единой России"
Нижегородское "Торпедо" на выезде проиграло "Нефтехимику"
Явка на праймериз "Единой России" в Нижегородской области превысила 8,6%
Слабую метель прогнозируют в Нижегородской области 27-28 января
Человек погиб при пожаре в Нижнем Новгороде
Более 5,5 тысячи жителей проголосовали за кандидата на довыборы депутата Заксобрания Нижегородской области
10-летний Максим Першин найден живым
Центр культуры "Рекорд" приглашает на фотовыставку "Вдохновение"
Областной конкурс юных флейтистов пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородский АСК обыграл "Академию-Казань" в матче 26 января
Карту будущего для правового просвещения малоимущих граждан разработают в Нижегородской области
Глеб Никитин заявил о необходимости системного подхода к вопросу помощи обманутым дольщикам
Жительница Семеновского городского округа украла одежду на 8,5 тысячи рублей
Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области 26-27 января
БК «Нижний Новгород» обыграл УНИКС 26 января
Пропавший в Нижегородской области таксист найден убитым