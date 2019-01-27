Явка на праймериз "Единой России" в Нижегородской области превысила 8,6%

СЕГОДНЯ 19:19 2019-01-27T19:19:44+03:00

За своего кандидата проголосовали более 8,7 тысячи жителей Балахнинского и Володарского районов

Изменить размер текста: A A

Явка на предварительное голосование за кандидата от "Единой России" на довыборы в Заксобрание Нижегородской области превысила 8,6%. По состоянию на 18.00 27 января участие в праймериз приняли свыше 8,7 тысячи жителей Балахнинского и Володарского районов.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, голосование проходит в штатном режиме, информации о нарушениях нет. Участки для голосования будут закрыты ровно в 20.00.

Напомним, жители двух районов выберут кандидата, которого партия выдвинет на довыборы депутата ЗСНО по округу №21. Выборы состоятся 14 апреля.

- Я посетил целый ряд счетных участков в Балахнинском районе и вижу, что запрос на обновление власти в районе очень высок. И победивший сегодня кандидат получит по-настоящему народную поддержку в предстоящей избирательной кампании, - считает депутат Госдумы РФ Денис Москвин.