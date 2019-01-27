2019-01-27T19:19:44+03:00
Политика

Явка на праймериз "Единой России" в Нижегородской области превысила 8,6%

За своего кандидата проголосовали более 8,7 тысячи жителей Балахнинского и Володарского районов
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Явка на предварительное голосование за кандидата от "Единой России" на довыборы в Заксобрание Нижегородской области превысила 8,6%. По состоянию на 18.00 27 января участие в праймериз приняли свыше 8,7 тысячи жителей Балахнинского и Володарского районов.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, голосование проходит в штатном режиме, информации о нарушениях нет. Участки для голосования будут закрыты ровно в 20.00.

Напомним, жители двух районов выберут кандидата, которого партия выдвинет на довыборы депутата ЗСНО по округу №21. Выборы состоятся 14 апреля.

- Я посетил целый ряд счетных участков в Балахнинском районе и вижу, что запрос на обновление власти в районе очень высок. И победивший сегодня кандидат получит по-настоящему народную поддержку в предстоящей избирательной кампании, - считает депутат Госдумы РФ Денис Москвин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подведены предварительные итоги праймериз "Единой России" в Нижегородской области
В Нижегородской области завершилось предварительное голосование "Единой России"
Нижегородское "Торпедо" на выезде проиграло "Нефтехимику"
ФК "Нижний Новгород" вырвал победу у чешского "Фастава" в Турции
Слабую метель прогнозируют в Нижегородской области 27-28 января
Человек погиб при пожаре в Нижнем Новгороде
Более 5,5 тысячи жителей проголосовали за кандидата на довыборы депутата Заксобрания Нижегородской области
10-летний Максим Першин найден живым
Центр культуры "Рекорд" приглашает на фотовыставку "Вдохновение"
Областной конкурс юных флейтистов пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородский АСК обыграл "Академию-Казань" в матче 26 января
Карту будущего для правового просвещения малоимущих граждан разработают в Нижегородской области
Глеб Никитин заявил о необходимости системного подхода к вопросу помощи обманутым дольщикам
Жительница Семеновского городского округа украла одежду на 8,5 тысячи рублей
Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области 26-27 января
БК «Нижний Новгород» обыграл УНИКС 26 января
Пропавший в Нижегородской области таксист найден убитым