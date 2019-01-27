2019-01-27T17:39:42+03:00
Общество

Слабую метель прогнозируют в Нижегородской области 27-28 января

Местами ожидаются снежные заносы, накат и гололедица
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Облачная погода ожидается в Нижегородской области с 18.00 27 января по 18.00 28 января. По данным Верхневолжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, временами будет слабая метель. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Ночью синоптики обещают до -8… -13 градусов, днем - до -4… -9. На дорогах местами снежные заносы, накат и гололедица.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, количество ДТП на местных дорогах прогнозируется на уровне среднемноголетних значений. Водителям нужно помнить про соблюдение скоростного режима, а дорожным рабочим про уборку снега с трасс.

- Наибольшее вероятность ДТП ожидается в Нижнем Новгороде и Дзержинске, а также в районах, по которым проходят федеральные трассы, - уточняет МЧС.

Напомним, что днем ранее в Нижний Новгород пришла сильная метель, бушевавшая в Москве утром и днем 26 января. Из-за непогоды видимость сократилась до 500 метров, а на дорогах появились снежные заносы и гололедица.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подведены предварительные итоги праймериз "Единой России" в Нижегородской области
В Нижегородской области завершилось предварительное голосование "Единой России"
Нижегородское "Торпедо" на выезде проиграло "Нефтехимику"
ФК "Нижний Новгород" вырвал победу у чешского "Фастава" в Турции
Явка на праймериз "Единой России" в Нижегородской области превысила 8,6%
Человек погиб при пожаре в Нижнем Новгороде
Более 5,5 тысячи жителей проголосовали за кандидата на довыборы депутата Заксобрания Нижегородской области
10-летний Максим Першин найден живым
Центр культуры "Рекорд" приглашает на фотовыставку "Вдохновение"
Областной конкурс юных флейтистов пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородский АСК обыграл "Академию-Казань" в матче 26 января
Карту будущего для правового просвещения малоимущих граждан разработают в Нижегородской области
Глеб Никитин заявил о необходимости системного подхода к вопросу помощи обманутым дольщикам
Жительница Семеновского городского округа украла одежду на 8,5 тысячи рублей
Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области 26-27 января
БК «Нижний Новгород» обыграл УНИКС 26 января
Пропавший в Нижегородской области таксист найден убитым