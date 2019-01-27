Слабую метель прогнозируют в Нижегородской области 27-28 января

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-27T17:39:42+03:00

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Облачная погода ожидается в Нижегородской области с 18.00 27 января по 18.00 28 января. По данным Верхневолжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, временами будет слабая метель. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Ночью синоптики обещают до -8… -13 градусов, днем - до -4… -9. На дорогах местами снежные заносы, накат и гололедица.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, количество ДТП на местных дорогах прогнозируется на уровне среднемноголетних значений. Водителям нужно помнить про соблюдение скоростного режима, а дорожным рабочим про уборку снега с трасс.

- Наибольшее вероятность ДТП ожидается в Нижнем Новгороде и Дзержинске, а также в районах, по которым проходят федеральные трассы, - уточняет МЧС.

Напомним, что днем ранее в Нижний Новгород пришла сильная метель, бушевавшая в Москве утром и днем 26 января. Из-за непогоды видимость сократилась до 500 метров, а на дорогах появились снежные заносы и гололедица.