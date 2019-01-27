2019-01-27T15:05:01+03:00
Происшествия

Человек погиб при пожаре в Нижнем Новгороде

За минувшие сутки спасателям удалось ликвидировать 12 возгораний
Анастасия НАЗАРОВА
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Двенадцать пожаров удалось ликвидировать нижегородским спасателям 26 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Два возгорания было в Нижнем Новгороде. В 12.52 поступила информация о полыхающем здании в Канавинском районе. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На его ликвидацию понадобилось 47 человек личного состава и 12 единиц техники. В 16.57 загорелась квартира в Московском районе. На месте пожара, площадь которого составила 0,5 квадратных метра, обнаружено тело человека.

Несколько крупных пожаров произошло и в районах области. Так, в 5.30 поступило сообщении о загорании деревянного дома в поселке Ветлужный Краснобаковского района. Там сгорели чердачные перекрытия на площади 36 квадратных метров. Аналогичная площадь пожара была в селе Наумовка Арзамасского района. Там в 20.43 полыхала баня.

В 12.59 стало известно о полыхающем гараже в Павловском районе. Площадь возгорания - 24 квадратных метра.

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