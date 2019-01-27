Более 5,5 тысячи жителей проголосовали за кандидата на довыборы депутата Заксобрания Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-27T14:21:08+03:00

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Предварительное голосование по выбору кандидата от "Единой России" на довыборы депутата Заксобрания Нижегородской области проходит в Балахнинском и Володарском районах 27 января. По состоянию на 12.00 участие в праймериз приняли более 5,5 тысячи жителей, передает пресс-служба НРО партии.

По словам депутата Госдумы РФ Дениса Москвина, посетившего несколько счетных участков, высокая явка избирателей показывает заинтересованность жителей в предварительном голосовании.

- Я посетил целый ряд счетных участков в Балахнинском районе и вижу, что запрос на обновление власти в районе очень высок. И победивший сегодня кандидат получит по-настоящему народную поддержку в предстоящей избирательной кампании, - считает Москвин.

В Балахнинском районе уже проголосовали 3203 человека (явка 5,12%). В Володарском районе свои голоса отдали 2342 жителя (5,97%).

Напомним, жители двух районов выберут кандидата, которого партия выдвинет на довыборы депутата ЗСНО по округу №21. Выборы состоятся 14 апреля.