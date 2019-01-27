СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-27T14:02:41+03:00

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Пропавший в Балахнинском районе 10-летний Максим Першин найден живым. Об этом поисково-спасательный отряд "Рысь" сообщил на своей странице "Вконтакте" 27 января.

Напомним, мальчик ушел из дома 26 января в 16.20 и пропал. На следующий день добровольцы организовали поиски ребенка, и вскоре он нашелся.

- Найден, жив. Всем спасибо за помощь и быстрое реагирование, - говорится в сообщении "Рыси".

Ранее "Комсомолка" писала про 52-летнего водителя такси Сергея Михеева, разыскиваемого в Нижегородской области с 24 января. Он выехал из областного центра в направлении Шахуньи около девяти часов вечера. С того момента связь с ним была потеряна. В субботу, 26 января, на севере региона была найдена его машина, а потом и тело мужчины со следами насильственной смерти.