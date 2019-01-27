2019-01-27T12:58:33+03:00
Звезды

Центр культуры "Рекорд" приглашает на фотовыставку "Вдохновение"

В экспозиции будут представлены работы бывшего сварщика Юрия Рогова
Анастасия НАЗАРОВА
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Центр культуры "Рекорд" (ул. Пискунова,11) приглашает на вернисаж 1 февраля в 18.00. Вниманию зрителей будет представлена выставка борского фотографа Юрия Рогова под названием "Вдохновение" (0+).

По словам организаторов, его пейзажи, портреты и интерьеры дают хорошее представление не только о самобытном фотохудожнике, но и о нижегородском фотоклубе "Луч".

Юрий Рогов работал сварщиком на судостроительном заводе, а теперь зарабатывает на жизнь кузовным ремонтом автомобилей. Фотографией увлекся в зрелом возрасте: снимал семью, утренники, а потом решился научиться этому у профессионалов. Заочно прошел некоторые курсы в институте фотографии в Нью-Йорке. Затем попал в фотоклуб "Луч".

Выставка будет работать до 18 февраля. Вход свободный.

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