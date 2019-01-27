Областной конкурс юных флейтистов пройдет в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-27T10:59:28+03:00

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Второй областной конкурс юных флейтистов "Солнечная флейта" состоится в детской школе искусств им. Шостаковича в Нижнем Новгороде 16 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Участие в нем примут музыканты из столицы Приволжья, а также Нижегородской и других областей страны. В жюри войдут представители ведущих профессиональных образовательных учреждений России.

Согласно предоставленной информации, конкурсные прослушивания стартуют в 10.00 в Большом зале школы. Торжественное закрытие, включающее концерт, награждение лауреатов и проведение круглого стола, начнется в 19.00.

Отметим, что с 15 по 17 февраля в Нижнем Новгороде будет проходить пятый всероссийский конкурс эстрадной и джазовой музыки "Нижегородский блюз". Об этом сообщается на сайте музыкального колледжа им. Балакирева. Конкурс пройдет в пяти номинациях: "Инструменты эстрадного оркестра", "Эстрадный вокал", "Джазовый вокал", "Вокальные ансамбли" и "Инструментальные ансамбли и биг бэнды".