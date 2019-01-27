2019-01-27T10:59:28+03:00
Звезды

Областной конкурс юных флейтистов пройдет в Нижнем Новгороде

В жюри будут представители ведущих музыкальных школ России
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Второй областной конкурс юных флейтистов "Солнечная флейта" состоится в детской школе искусств им. Шостаковича в Нижнем Новгороде 16 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Участие в нем примут музыканты из столицы Приволжья, а также Нижегородской и других областей страны. В жюри войдут представители ведущих профессиональных образовательных учреждений России.

Согласно предоставленной информации, конкурсные прослушивания стартуют в 10.00 в Большом зале школы. Торжественное закрытие, включающее концерт, награждение лауреатов и проведение круглого стола, начнется в 19.00.

Отметим, что с 15 по 17 февраля в Нижнем Новгороде будет проходить пятый всероссийский конкурс эстрадной и джазовой музыки "Нижегородский блюз". Об этом сообщается на сайте музыкального колледжа им. Балакирева. Конкурс пройдет в пяти номинациях: "Инструменты эстрадного оркестра", "Эстрадный вокал", "Джазовый вокал", "Вокальные ансамбли" и "Инструментальные ансамбли и биг бэнды".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородский АСК обыграл "Академию-Казань" в матче 26 января
Карту будущего для правового просвещения малоимущих граждан разработают в Нижегородской области
Глеб Никитин заявил о необходимости системного подхода к вопросу помощи обманутым дольщикам
Жительница Семеновского городского округа украла одежду на 8,5 тысячи рублей
Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области 26-27 января
БК «Нижний Новгород» обыграл УНИКС 26 января
Пропавший в Нижегородской области таксист найден убитым
Нижегородские студенты искупаются в Парковом озере на Автозаводе
Таксист пропал при загадочных обстоятельствах в Нижегородской области
Поддержка животноводства из областного бюджета увеличена на 33% в 2019 году
10 миллионов рублей выделят на развитие КВН в Нижнем Новгороде
Яйца, говядина и морковь подешевели в Нижегородской области
Парусную школу и станцию снеготаяния планируют построить в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин рассказал о деятельности рабочей группы Госсовета РФ по экологии
Анатолий Слизов покидает пост заместителя главы Дзержинска
Франция планирует расширить сотрудничество с Нижегородской областью в сферах промышленности, образования и туризма
Почти 20 миллионов деревьев будут высажены в Нижегородской области в 2019 году
Кредиторская задолженность Нижнего Новгорода снизилась на треть
Иномарка сбила 13-летнего мальчика на Ошарской улице в Нижнем Новгороде
Нижегородский завод построит одиннадцать сухогрузов для ГТЛК
Две нижегородские фирмы задолжали государству более 147 миллионов рублей налогов
Почти 150 тысяч студентов учатся сегодня в Нижегородской области
Число ДТП с общественным транспортом в регионе выросло на 33%
Полузащитник нижегородского ХК «Старт» вошел в состав сборной России на ЧМ-2019
20 человек были эвакуированы из горящей девятиэтажки в Канавинском районе
Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России впервые приедет в Нижегородскую область 25 января
Кстовский депутат похитил у жителей 2,5 миллиона рублей за воду и отопление