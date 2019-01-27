2019-01-27T10:28:08+03:00
Спорт

Нижегородский АСК обыграл "Академию-Казань" в матче 26 января

Гости попробуют взять реванш в воскресенье, 27 января
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородский волейбольный клуб АСК одержал победу над командой "Академия-Казань" в первом матче 14 тура Высшей лиги "А". Игра состоялась в Нижнем Новгороде 26 января, сообщается на сайте клуба.

Гости взяли одну партию, но во втором сете уступили хозяевам со счетом 3:1 (25:22, 26:28, 25:17, 25:11). Это уже 18 победа чемпионата на счету нижегородского АСК.

Второй матч (0+) между командами состоится 27 января в 17.00.

Ранее "Комсомолка" писала, что баскетбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ 26 января. С победой команду поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Нижегородцам удалось одолеть принципиального соперника. Игра получилась яркой, результативной и, самое главное, победной для наших, - заявил глава региона.

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