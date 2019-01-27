Карту будущего для правового просвещения малоимущих граждан разработают в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-27T10:16:25+03:00

В ее создании примут участие некоммерческие организации и эксперты

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Карту будущего, позволяющую определить перспективы развития организации правого просвещения малоимущих и социально незащищенных граждан, создадут в Нижегородской области. Сделать это предстоит на форсайт-сессии 28-29 января, участие в которой примут представители НКО, эксперты и общественные помощники Уполномоченного по правам человека и правам ребенка из шести районов региона.

По информации пресс-службы нижегородского омбудсмена, мероприятие пройдет в рамках проекта "Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально незащищенных граждан Нижегородской области". Он реализуется в регионе с ноября прошлого года.

Итогом проекта должно стать появление мобильных офисов правового просвещения в Арзамасе, Выксе, а также Городецком, Кстовском, Краснобаковском и Лукояновском районах.