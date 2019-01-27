Глеб Никитин заявил о необходимости системного подхода к вопросу помощи обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-27T10:05:00+03:00

Свое предложение губернатор Нижегородской области озвучил на заседании рабочей группы по подготовке президиума Госсовета РФ

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Глава региона Глеб Никитин принял участие в заседании рабочей группы по подготовке президиума Госсовета РФ по вопросу развития рынка жилья и формированию комфортной городской среды 25 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор заявил, что необходимо системно подходить к вопросу помощи обманутым дольщикам. По его словам, существующее законодательство позволяет избежать появления таких дольщиков при строительстве нового жилья, но вместе с тем он ограничивает возможности регионов по привлечению инвесторов для окончания возведения новостроек.

- Решение этой проблемы невозможно только на региональном уровне, без федеральных мер поддержки, - считает Никитин.

Также глава региона отметил, что в Нижегородской области вырабатываются решения по каждому отдельному объекту. Однако важнейшим фактором является необходимость серьезных финансовых вливаний в окончание этих объектов и предоставление гарантий банкам для выделения кредитов потенциальным инвесторам для достройки проблемных домов. По его мнению, это надо предусмотреть на федеральном уровне.