2019-01-27T09:34:04+03:00
Происшествия

Жительница Семеновского городского округа украла одежду на 8,5 тысячи рублей

Сейчас она находится под подпиской о невыезде
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семеновские полицейские раскрыли кражу детской и женской одежды в деревне Токарево. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

В дежурную часть обратилась деревенская жительница, заявившая о том, что у нее были украден личные вещи: детские тапочки, туфли и куртка, а также женские платья-туники и берет. Общая стоимость вещей - 8,5 тысячи рублей.

Полицейские установили, что с мая по сентябрь прошлого года неизвестный проникал в один из домов по Нижней улице деревни Токарево и забирал одежду. По подозрению в совершении преступления была задержана 39-летняя жительница деревни.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Тем временем личные вещи были возвращены пострадавшей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Областной конкурс юных флейтистов пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородский АСК обыграл "Академию-Казань" в матче 26 января
Карту будущего для правового просвещения малоимущих граждан разработают в Нижегородской области
Глеб Никитин заявил о необходимости системного подхода к вопросу помощи обманутым дольщикам
Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области 26-27 января
БК «Нижний Новгород» обыграл УНИКС 26 января
Пропавший в Нижегородской области таксист найден убитым
Нижегородские студенты искупаются в Парковом озере на Автозаводе
Таксист пропал при загадочных обстоятельствах в Нижегородской области
Поддержка животноводства из областного бюджета увеличена на 33% в 2019 году
10 миллионов рублей выделят на развитие КВН в Нижнем Новгороде
Яйца, говядина и морковь подешевели в Нижегородской области
Парусную школу и станцию снеготаяния планируют построить в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин рассказал о деятельности рабочей группы Госсовета РФ по экологии
Анатолий Слизов покидает пост заместителя главы Дзержинска
Франция планирует расширить сотрудничество с Нижегородской областью в сферах промышленности, образования и туризма
Почти 20 миллионов деревьев будут высажены в Нижегородской области в 2019 году
Кредиторская задолженность Нижнего Новгорода снизилась на треть
Иномарка сбила 13-летнего мальчика на Ошарской улице в Нижнем Новгороде
Нижегородский завод построит одиннадцать сухогрузов для ГТЛК
Две нижегородские фирмы задолжали государству более 147 миллионов рублей налогов
Почти 150 тысяч студентов учатся сегодня в Нижегородской области
Число ДТП с общественным транспортом в регионе выросло на 33%
Полузащитник нижегородского ХК «Старт» вошел в состав сборной России на ЧМ-2019
20 человек были эвакуированы из горящей девятиэтажки в Канавинском районе
Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России впервые приедет в Нижегородскую область 25 января
Кстовский депутат похитил у жителей 2,5 миллиона рублей за воду и отопление