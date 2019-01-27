Жительница Семеновского городского округа украла одежду на 8,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-27T09:34:04+03:00

Сейчас она находится под подпиской о невыезде

Изменить размер текста: A A

Семеновские полицейские раскрыли кражу детской и женской одежды в деревне Токарево. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

В дежурную часть обратилась деревенская жительница, заявившая о том, что у нее были украден личные вещи: детские тапочки, туфли и куртка, а также женские платья-туники и берет. Общая стоимость вещей - 8,5 тысячи рублей.

Полицейские установили, что с мая по сентябрь прошлого года неизвестный проникал в один из домов по Нижней улице деревни Токарево и забирал одежду. По подозрению в совершении преступления была задержана 39-летняя жительница деревни.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Тем временем личные вещи были возвращены пострадавшей.