Жительница Семеновского городского округа украла одежду на 8,5 тысячи рублей
Семеновские полицейские раскрыли кражу детской и женской одежды в деревне Токарево. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.
В дежурную часть обратилась деревенская жительница, заявившая о том, что у нее были украден личные вещи: детские тапочки, туфли и куртка, а также женские платья-туники и берет. Общая стоимость вещей - 8,5 тысячи рублей.
Полицейские установили, что с мая по сентябрь прошлого года неизвестный проникал в один из домов по Нижней улице деревни Токарево и забирал одежду. По подозрению в совершении преступления была задержана 39-летняя жительница деревни.
По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Тем временем личные вещи были возвращены пострадавшей.