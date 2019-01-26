Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области 26-27 января

26 Янв. 21:30 2019-01-26T21:30:56+03:00

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Сильная метель, бушевавшая в Москве утром и днем в субботу, 26 января, заглянет и в Нижний Новгород – вечером 26 января, а также ночью и днем 27 января в Нижегородской области и по городу Нижнему Новгороду ожидаются снег – местами очень сильный, метель и усиление юго-восточного ветра до 13-18 метров в секунду. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает Центр управления в кризисных ситуациях Нижегородской области.

Из-за непогоды видимость сократится всего до 500 метров, а на дорогах вероятно образование снежных заносов и гололедицы. Поэтому водителям нужно быть особенно внимательными на дорогах, а по возможности лучше вообще отказаться от личного автотранспорта и не выезжать из дома без особой необходимости. Зато продолжится потепление - до -9...-11 градусов Цельсия.