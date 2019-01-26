2019-01-26T20:47:24+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» обыграл УНИКС 26 января

Матч закончился со счетом 91:85
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Обе команды вышли на паркет не в самом сильном составе – у УНИКСа не хватало Мориса Ндура и Пиеррии Хенри, а у «Нижнего Новгорода» - Ивана Стребкова. Начало игры оказалось крайне нерезультативным – спустя полчетверти на табло горели 2:9 в пользу гостей, но к концу игрового отрезка Георгий Жбанов вывел нижегородцев вперед – 13:12. На второй перерыв гости ушли в лидерах – 31:38, а вот в третьей четверти «черно-белые» наконец поймали кураж. На последний перерыв команды ушли со счетом 69:63 в пользу хозяев, а в последней четверти в напряженной борьбе нижегородцы окончательно одержали победу – 91:85.

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