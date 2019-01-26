Пропавший в Нижегородской области таксист найден убитым

СЕГОДНЯ 19:31 2019-01-26T19:31:50+03:00

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52-летний водитель такси Сергей Михеев, пропавший в Нижегородской области в четверг, 24 января 2019 года, найден погибшим. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, около девяти часов вечера мужчина выехал из Нижнего Новгорода в направлении Шахуньи на белой KIA Cerato, и с того момента связь с ним была потеряна. Обеспокоенные родные мужчины обратились за помощью к волонтерам. В субботу, 26 января 2019 года, на севере Нижегородской области была найдена сначала машина Сергея Михеева, а затем и тело самого мужчины со следами насильственной смерти.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, подозреваемый уже задержан. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.