2019-01-26T16:04:05+03:00
Общество

Нижегородские студенты искупаются в Парковом озере на Автозаводе

Мероприятие приурочено к Дню студента
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Студенты Автозаводского района отметят День студента купанием в проруби. Спортивный зимний праздник состоится в воскресенье, 27 января 2019 года, в 12:00 у Паркового озера. В мероприятии примет участие председатель комиссии по развитию физкультуры и спорта Регионального политсовета НРО партии «Единая Россия», депутат Заксобрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

Согласно информации, спортивный праздник организован комиссией политсовета вместе с «Федерацией закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области». Участниками мероприятия станут студенты автомеханического техникума и Нижегородского индустриального колледжа, а также любители закаливания и зимнего плавания.

- Все желающие смогут принять участие в купании в проруби и пробежке в купальных костюмах. Для всех будут организованы конкурсы, соревнования, песенный марафон, чаепитие и праздничные угощения, - отмечается в сообщении.

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