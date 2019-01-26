2019-01-26T14:52:03+03:00
Общество

Таксист пропал при загадочных обстоятельствах в Нижегородской области

Сергей Михеев поехал из Нижнего Новгорода в Шахунью и бесследно исчез
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Таксист пропал при загадочных обстоятельствах в Нижегородской областиТаксист пропал при загадочных обстоятельствах в Нижегородской областиФото: СОЦСЕТИ
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52-летнего таксиста Сергея Михеева, пропавшего при таинственных обстоятельствах, ищут в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Согласно информации, Сергей Михеев пропал в четверг, 24 января 2019 года. Около девяти часов вечера мужчина выехал из Нижнего Новгорода в направлении города Шахуньи на белом автомобиле KIA Cerato с госномером К210ОМ 152 и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.

Сергей Михеев имеет рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, светлые короткие волосы и голубые глаза. Он был одет в черную куртку, черную бейсболку, черные брюки и черные ботинки, при себе у него были телефоны Nokia и Fly, а также документы на машину, водительские права и кошелек. У Сергея Михеева также есть татуировки на руках.

По неподтвержденной пока информации, машина таксиста впоследствии была найдена.

Любую информацию о местонахождении мужчины просьба сообщать волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию по телефону 102.

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