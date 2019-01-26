Поддержка животноводства из областного бюджета увеличена на 33% в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-26T13:29:12+03:00

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В 2019 году поддержка животноводства из бюджета Нижегородской области увеличена на 344,9 миллионов рублей, что на 33% больше, чем в 2018 году. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова сообщает пресс-служба облправительства.

- На поддержку животноводства в этом году из областного бюджета выделено 1,4 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на возмещение текущих затрат сельскохозяйственных производителей, возмещение части затрат на реализованное молоко, поддержку племенного животноводства и компенсацию части затрат на строительство животноводческих объектов в области молочного и мясного животноводства, - рассказал Николай Денисов.

Напомним, более десяти животноводческих комплексов для крупного рогатого скота молочных пород планируется построить и реконструировать в 2019 году.

Напомним также, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в 2019 году на 27,5% увеличено финансирование сельского хозяйства из областного бюджета.