2019-01-26T12:04:52+03:00
Общество

10 миллионов рублей выделят на развитие КВН в Нижнем Новгороде

Сейчас в городе насчитывается около 100 команд КВН
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Комиссия по социальной политике городской думы Нижнего Новгорода поддержала выделение 10 миллионов рублей на развитие КВН. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Согласно информации, на заседании комиссии 25 января 2019 года директор департамента финансов городской администрации Юрий Мочалкин представил корректировку бюджета, по которой, в частности, планируется направить 10 миллионов рублей на развитие городского КВН. Как отметил председатель Молодежной палаты при гордуме Кирилл Карташев, сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается около 100 команд КВН из разных школ, вузов и предприятий.

- Хотелось бы к 800-летию Нижнего Новгорода видеть представителей нижегородских команд в Высшей лиге на Первом канале, - отметил Кирилл Карташев.

- Можно тратить деньги на флаеры о вреде наркотиков, а можно вовлекать ребят в полезные мероприятия, - заявила первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова.

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