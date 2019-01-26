2019-01-26T10:49:31+03:00
Общество

Яйца, говядина и морковь подешевели в Нижегородской области

Кроме того, снизились цены на рис, яблоки и гречневую крупу
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Говядина, куриные яйца и морковь подешевели в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на данные Нижегородстата сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Так, согласно данным службы статистики, в период с 14 по 21 января 2019 года в Нижегородской области куриные яйца подешевели на 2,4% - с 70,4 до 68,7 рублей за десяток. Говядина подешевела на 0,2% - с 339,2 до 338,4 рублей за килограмм. Цены на морковь снизились на 2,8% - с 25,6 до 24,9 рублей за килограмм. Кроме того, за этот же период уменьшились средние цены на рис, яблоки и гречневую крупу.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что господдержка фермерства в регионе в 2019 году будет увеличена почти на 10 миллионов рублей. В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 миллиона рублей.

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