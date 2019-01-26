Парусную школу и станцию снеготаяния планируют построить в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-26T09:44:08+03:00

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14 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов были одобрены на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в пятницу, 25 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В частности, одобрены заявки на строительство спортивного клуба «Парусная школа» в Нижнем Новгороде с планируемым объемом инвестиций 65 миллионов рублей и полигона третьей очереди на комплексе утилизации твердых коммунальных отходов в Кстовском районе с объемом инвестиций 466,7 миллионов рублей. Оба проекта должны быть реализованы в течение пяти лет. Кроме того, одобрено выделение участка под станцию снеготаяния в Приокском районе.

Напомним, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области был создан по поручению главы региона Глеба Никитина в июле 2018 года.