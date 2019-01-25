Глеб Никитин рассказал о деятельности рабочей группы Госсовета РФ по экологии

СЕГОДНЯ 18:35 2019-01-25T18:35:42+03:00

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Совещание по вопросам организации рабочих групп Государственного совета РФ состоялось в Москве в пятницу, 25 января 2019 года. Его провел помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин. В совещании принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин доложил о формировании рабочей группы по направлению «Экология и природные ресурсы».

- Основным направлением деятельности группы определена совместная работа, направленная на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов в составе национального проекта «Экология». В ходе работы группы будут обсуждаться актуальные темы в сфере экологии, в том числе анализ правоприменительной практики, выявление лучших практик и подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, - отметил Глеб Никитин.