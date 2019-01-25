2019-01-25T17:03:39+03:00
Общество

Анатолий Слизов покидает пост заместителя главы Дзержинска

В городе химиков продолжаются кадровые перестановки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Еще один заместитель главы города Дзержинска Нижегородской области покинул свой пост – на этот раз речь идет об Анатолии Слизове. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Согласно информации, распоряжение об увольнении заместителя главы администрации городского округа города Дзержинска Анатолия Слизова было подписано главой Дзержинска Иваном Носковым в пятницу, 25 января 2019 года.

Напомним, Анатолий Слизов на посту зaместителя глaвы aдминистрации города Дзержинскa курировaл деятельность комитетa по упрaвлению муниципaльным имуществом, упрaвления aрхитектуры и грaдостроительства, упрaвления рaзвития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прaв потребителей, упрaвления по обеспечению безопaсности населения, департaмента упрaвления делами, а также упрaвления информации и взaимодействия со СМИ.

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