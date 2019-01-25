2019-01-25T16:39:59+03:00
Общество

Франция планирует расширить сотрудничество с Нижегородской областью в сферах промышленности, образования и туризма

В 2018 году товарооборот региона с Францией вырос на 20%
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Франция планирует расширить сотрудничество с Нижегородской областью в сферах промышленности, образования, науки и туризма. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в России Сильви-Аньес Берманн после переговоров о развитии взаимодействия с регионом, сообщает правительство Нижегородской области.

- По итогам первых одиннадцати месяцев 2018 года объем двусторонних торговых операций увеличился на 20% и достиг порядка 225 миллионов долларов, превысив уровень товарооборота за весь 2017 год, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам Глеба Никитина, в первую очередь это произошло благодаря экспорту во Францию нижегородских изделий из черных металлов, который увеличился в 2,5 раза. Кроме того, почти на 45% выросли поставки стекла и стеклянных изделий.

- Я счастлива возможности посетить ваш прекрасный регион, - призналась Сильви-Аньес Берманн. – Есть немало французских предприятий, заинтересованных в развитии наших отношений, и мы будем расширять наше сотрудничество.

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