Почти 20 миллионов деревьев будут высажены в Нижегородской области в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-25T15:58:31+03:00

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Почти 20 миллионов деревьев планируется высадить в Нижегородской области в 2019 году. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, общая площадь территории, где будут высажены новые деревья, составит около 4700 га.

- Мы увеличили планы по высадке на 1000 га в сравнении с началом прошлого года, однако планы могут быть скорректированы в сторону увеличения объемов. Например, в 2018 году к первоначальным объемам была добавлена еще 1000 га. Надеюсь, что мы сможем перевыполнить запланированные показатели и в этом году, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, по данным департамента лесного хозяйства, в 2019 года из федерального бюджета выделено 15 миллионов рублей на приобретение лесохозяйственной техники. Это позволит повысить эффективность работ по воспроизводству лесов и лесоразведению.