Кредиторская задолженность Нижнего Новгорода снизилась на треть
Кредиторская задолженность Нижнего Новгорода снизилась на треть за 2018 год. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на департамент финансов, муниципальный долг за ушедший год сложился в размере 588 миллионов рублей.
Этот показатель уменьшился на 35% или 308,3 миллионов рублей по сравнению с 2017 годом, и на 55% или 764,8 миллионов рублей по сравнению с 2016-м.
Расчеты по обязательствам 2018 года будут проводиться в приоритетном порядке до 1 июня.
- Кредиторская задолженность снижается как в целом по бюджету города, так и по отдельно взятым статьям.Так, задолженность в сфере образования по коммунальным услугам сложилась в сумме 333,6 миллиона рублей, что на 121,8 миллиона ниже по сравнению с 2017 годом. Наблюдается снижение задолженности по содержанию дорог, по статье «субсидия на горячее питание» и другим, - заявил директор департамента Юрий Мочалкин.
Напомним, бюджет Нижнего Новгорода на ближайшие три года был принят депутатами гордумы 12 декабря. Среди приоритетов - строительство и капремонт школ, содержание и ремонт дорог, благоустройство и обратная связь с горожанами через специализированные информсистемы - такие как «Наш Нижний» и «Антиснег».