Иномарка сбила 13-летнего мальчика на Ошарской улице в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-25T13:55:45+03:00

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В четверг, 24 января 2019 года, в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в дорожно-транспортном происшествии пострадал школьник. По информации отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе

УГИБДД ГУ МВД России по региону, его сбил автомобиль.

Авария случилась около трех часов дня рядом с домом №14 на Ошарской улице. 13-летний мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него вдруг наехал «Лифан», за рулем которого сидел водитель с 39-летним стажем.

В результате школьник самостоятельно обратился за медицинской помощью, после чего его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что количество ДТП с участием детей в Нижегородской области выросло на 1,5% в 2018 году (с 612 до 621). В прошлом году в регионе погибли 13 ребятишек, тогда как в 2017 году их было 12. Девять из них были пассажирами транспортных средств, один был велосипедистом, а остальные - пешеходами. При этом каждое третье ДТП произошло по неосторожности самих несовершеннолетних.