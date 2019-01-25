2019-01-25T13:13:25+03:00
Общество

Нижегородский завод построит одиннадцать сухогрузов для ГТЛК

Валерия ГРОМОВА
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Завод «Красное Сормово» из Нижегородской области продолжит производить сухогрузные суда проекта RSD59 для «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Судоверфь стала победителем в конкурсе, на кону которого было строительство одиннадцати судов.

Новая серия будет построена в течение трёх лет. Три сухогруза проекта RSD59 необходимо сдать до декабря 2019 года, четыре судна – до конца 2020 года и еще четыре - до конца 2021 года.

Цена заключенного контракта составляет 10,4 миллиарда рублей.

Напомним, конкурс по выбору подрядчика, который будет строить суда, проходил с конца 2018 года. Источники финансирования - субсидия федерального бюджета и собственные средства ГТЛК.

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