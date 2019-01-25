2019-01-25T12:36:48+03:00
Общество

Две нижегородские фирмы задолжали государству более 147 миллионов рублей налогов

Возбуждены уголовные дела
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителей двух фирм. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

Согласно информации, речь идет об ООО «БУМ-Центр» и ООО «Бекетов-Центр». Их директора вместе создали схему ухода от уплаты налогов посредством разделения бизнес-структур на подконтрольные и взаимозависимые организации с целью минимизации налоговых обязательств.

За 2013, 2014 и 2015 года они задолжали в бюджет Российской Федерации более 147 миллионов рублей.

Их мошенничество было выявлено в ходе проверок, проведенных сотрудниками УФНС, УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области. Сейчас проводятся следственные действия, у компаний изымают документы. Ведется расследование уголовных дел.

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