Две нижегородские фирмы задолжали государству более 147 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-25T12:36:48+03:00

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В Нижегородской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителей двух фирм. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

Согласно информации, речь идет об ООО «БУМ-Центр» и ООО «Бекетов-Центр». Их директора вместе создали схему ухода от уплаты налогов посредством разделения бизнес-структур на подконтрольные и взаимозависимые организации с целью минимизации налоговых обязательств.

За 2013, 2014 и 2015 года они задолжали в бюджет Российской Федерации более 147 миллионов рублей.

Их мошенничество было выявлено в ходе проверок, проведенных сотрудниками УФНС, УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области. Сейчас проводятся следственные действия, у компаний изымают документы. Ведется расследование уголовных дел.