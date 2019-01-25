Почти 150 тысяч студентов учатся сегодня в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-25T12:09:12+03:00

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Сегодня, 25 января 2019 года, в России празднуется День студенчества. С этим праздником нижегородцев поздравил губернатор Глеб Никитин.

- Время учебы – это целая эпоха в жизни каждого человека. Мы встречаем новых друзей, узнаем мир, получаем специальные знания и навыки работы с информацией. Каждый из нас с теплотой вспоминает студенческие годы, однокурсников и преподавателей, - заявил глава Нижегородской области.

Глеб Никитин подчеркнул, что на сегодняшний день наш регион считается одним из образовательных центров России. В местных вузах учатся 93 тысячи человек, еще 54 тысячи – в колледжах и техникумах.

- Среди них будущие профессионалы в самых разных отраслях. Именно сегодняшним студентам предстоит двигать вперед экономику региона! Тысячи студентов приняли участие в самых разных волонтерских проектах, в том числе активно помогали нашим гостям на Чемпионате мира. Спасибо за эту работу! – цитирует Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.

Губернатор пожелал студентам здоровья, благополучия и чтобы путь к знаниям приносил только радость и успех.