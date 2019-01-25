Число ДТП с общественным транспортом в регионе выросло на 33%

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-25T11:30:30+03:00

По информации нижегородского ГИБДД, в 2018 году таких ДТП было 310

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Обстановка с аварийностью на пассажирском транспорте ухудшилась в Нижегородской области за 2018 год. Число ДТП с автобусами выросло на 33% (с 233 до 310), число раненых – на 25% (с 308 до 385). При этом количество погибших осталось на уровне 2017 года (7). Об этом начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский сообщил на пресс-конференции 24 января.

- Все жалуются на частников, однако статистика говорит об обратном. Люди гибнут в ДТП с участием автобусов НПАТ, - отметил Ржевский. - Это я отношу к своей недоработке. В 2019 году мы перестроим работу с автохозяйством, и ситуация изменится.

Вместе с тем, по его словам, обстановка с частными перевозчиками более-менее стабилизируется.

- Надеюсь, она будет улучшаться! Другого пути у нас просто нет, - добавил начальник управления.

Ранее «Комсомолка» писала, что за 2018 год на нижегородских дорогах погибли 13 детей. Каждое третье ДТП произошло по неосторожности самих несовершеннолетних.

В целом количество погибших в ДТП в Нижегородской области сократилось на 5,2%. В прошлом году на дорогах погибли 386 человек.