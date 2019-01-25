Полузащитник нижегородского ХК «Старт» вошел в состав сборной России на ЧМ-2019

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-25T11:28:00+03:00

Первый матч команда сыграет уже 26 января

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Тренерский штаб назвал состав сборной России по хоккею с мячом на чемпионат мира 2019 года. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в команду попал полузащитник местного клуба «Старт», восьмикратный чемпион мира Дмитрий Савельев.

Согласно информации, сборная будет состоять из 18 хоккеистов. Свой первый матч они сыграют 26 января со сборной Швеции.

Публикуем полный список игроков: Роман Черных и Денис Рысев вратари), Юрий Викулин, Василий Грановский, Артём Ахметзянов (защитники), Янис Бефус, Алан Джусоев, Максим Ишкельдин, Дмитрий Макаров, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов, Максим Василенко, Дмитрий Савельев (полузащитники), Артём Бондаренко, Алмаз Миргазов, Александр Егорычев, Евгений Дергаев, Владимир Каланчин (нападающие).

Главный тренер — Михаил Юрьев, тренеры — Андрей Пашкин, Николай Емсенко.