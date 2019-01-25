2019-01-25T10:53:48+03:00
Происшествия

20 человек были эвакуированы из горящей девятиэтажки в Канавинском районе

Пожар произошел из-за неосторожности при курении
Валерия ГРОМОВА
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Поздно ночью 24 января 2019 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода загорелся девятиэтажный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, звонок поступил в дежурную часть около половины третьего.

Когда спасатели прибыли на место происшествия на улицу Совнаркомовская, то увидели густой дым из окна на последнем этаже. В подъезде тоже было много дыма. Личный состав эвакуировал 20 жильцов, в том числе троих маленьких детей. К счастью, никто из них не пострадал.

Квартира пострадала не сильно: обгорело лишь домашнее имущество на площади три квадратных метра. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 23 человека личного состава и шесть единиц специальной техники.

Причиной случившегося спасатели назвали неосторожность при курении.

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