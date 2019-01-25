2019-01-25T10:24:47+03:00
Политика

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России впервые приедет в Нижегородскую область 25 января

Она обсудит с местной властью перспективы сотрудничества
Валерия ГРОМОВА
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25 января 2019 года чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви-Аньес Берманн впервые прибудет в Нижегородскую область и проведет ряд рабочих встреч.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, она пообщается с исполняющим обязанности вице-губернатора Евгением Люлиным. Посол хочет ознакомиться с Нижегородской областью и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Почетные гости съездят в гимназию №53 и Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова, где встретятся и пообщаются с учащимися французского отделения.

Кроме того, у посла состоится встреча с мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.

В субботу, 26 января, у делегации будет культурная программа в Городце, включающая в себя посещение «Города мастеров», музея «Галерея добра», Музея самоваров, «Дома графини Паниной».

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