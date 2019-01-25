2019-01-25T10:03:57+03:00
Общество

Кстовский депутат похитил у жителей 2,5 миллиона рублей за воду и отопление

Расследование уголовного дела почти завершено
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ДУКа, который совершил преступление по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».

Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, в течение полугода подозреваемый не перечислял на счета ресурсоснабжающей организации деньги жильцов 20 многоквартирных домов за отопление и горячую воду. За это время задолженность превысила два миллиона 498 тысяч рублей.

Деньги мужчина потратил на нужны своей компании.

Также выяснилось, что подозреваемый является депутатом г думы Кстова четвертого созыва.

В настоящее время следователи выполняют комплекс действий, направленных на окончание расследования по уголовному делу и передачу его в суд.

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