ХК «Торпедо» сыграет с финским «Йокеритом» 25 января

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-25T09:33:51+03:00

Изменить размер текста: A A

У нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» продолжается серия выездных матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги. В пятницу, 25 января 2019 года, они встретятся с финским «Йокеритом».

Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

На днях автозаводцы разгромили подольский «Витязь» со счетом 6:0. Матч прошел 23 января. Первая шайба была заброшена на 9-й минуте: ее автором стал Михаил Варнаков. Еще два гола были забиты Кириллом Ураковым и Эндрю Кейлофом в ходе второго периода. В третьем периоде Эндрю Кейлоф подарил «Торпедо» еще одну – четвертую – шайбу, а еще через несколько минут Михаил Варнаков оформил «дубль». После этого Илья Назаревич забросил свою первую шайбу в КХЛ.

Напомним, на сегодняшний день автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подробное расписание игр «Торпедо» на текущий сезон можно посмотреть здесь.