2019-01-25T09:33:51+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» сыграет с финским «Йокеритом» 25 января

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

У нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» продолжается серия выездных матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги. В пятницу, 25 января 2019 года, они встретятся с финским «Йокеритом».

Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

На днях автозаводцы разгромили подольский «Витязь» со счетом 6:0. Матч прошел 23 января. Первая шайба была заброшена на 9-й минуте: ее автором стал Михаил Варнаков. Еще два гола были забиты Кириллом Ураковым и Эндрю Кейлофом в ходе второго периода. В третьем периоде Эндрю Кейлоф подарил «Торпедо» еще одну – четвертую – шайбу, а еще через несколько минут Михаил Варнаков оформил «дубль». После этого Илья Назаревич забросил свою первую шайбу в КХЛ.

Напомним, на сегодняшний день автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подробное расписание игр «Торпедо» на текущий сезон можно посмотреть здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Франция планирует расширить сотрудничество с Нижегородской областью в сферах промышленности, образования и туризма
Почти 20 миллионов деревьев будут высажены в Нижегородской области в 2019 году
Кредиторская задолженность Нижнего Новгорода снизилась на треть
Иномарка сбила 13-летнего мальчика на Ошарской улице в Нижнем Новгороде
Нижегородский завод построит одиннадцать сухогрузов для ГТЛК
Две нижегородские фирмы задолжали государству более 147 миллионов рублей налогов
Почти 150 тысяч студентов учатся сегодня в Нижегородской области
Число ДТП с общественным транспортом в регионе выросло на 33%
Полузащитник нижегородского ХК «Старт» вошел в состав сборной России на ЧМ-2019
20 человек были эвакуированы из горящей девятиэтажки в Канавинском районе
Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России впервые приедет в Нижегородскую область 25 января
Кстовский депутат похитил у жителей 2,5 миллиона рублей за воду и отопление