2019-01-24T18:42:39+03:00
Происшествия

Тринадцать детей погибли на дорогах Нижегородской области в 2018 году

Каждое третье ДТП произошло по неосторожности самих несовершеннолетних
Анастасия НАЗАРОВА
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Количество ДТП с участием детей в Нижегородской области выросло на 1,5% в 2018 году (с 612 до 621). Об этом начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский сообщил на пресс-конференции 24 января.

- К сожалению, мы не смогли снизить детскую аварийность. В прошлом году в регионе погибли 13 ребятишек, тогда как в 2017 году их было 12, - уточнил Ржевский.

Девять из них были пассажирами транспортных средств, один был велосипедистом, а остальные пешеходами. При этом каждое третье ДТП произошло по неосторожности самих несовершеннолетних.

Также эксперт уточнил, что количество наездов на детей на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций осталось на уровне 2017 года (15).

Ранее «Комсомолка» писала, что число погибших в ДТП в Нижегородской области сократилось на 5,2%. Двумя годами ранее их было более 900, а в 2017 году - 407.

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