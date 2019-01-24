Число погибших в ДТП в Нижегородской области сократилось на 5,2%

СЕГОДНЯ 18:27 2019-01-24T18:33:14+03:00

В 2018 году на дорогах региона погибли 386 человек

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Число погибших в ДТП на нижегородских дорогах сократилось на 5,2% в 2018 году. Об этом начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский сообщил на пресс-конференции 24 января.

По его словам, двумя годами ранее погибших было свыше 900, а в 2017 году - 407.

- Вот уже на протяжении пяти лет мы наблюдаем снижение этого показателя, - отметил Ржевский.

Он напомнил, что перед сотрудниками ГИБДД поставлена задача - в 3,5 раза снизить смертность в результате ДТП к 2024 году. В абсолютных цифрах это не более 143 погибших.

- Сейчас мы идем верным путем, несмотря на то, что цифра достаточно велика, - добавил эксперт.

В 2018 году на 18,1% (с 842 до 690) сократилось число наездов на пешеходов, совершенных в темное время суток. Также снизилось количество ДТП по вине нетрезвых водителей (с 586 до 565). При этом на 13,3% выросло число ДТП из-за выезда на встречную полосу. Количество погибших в таких происшествиях выросло на 16,1% (треть от всех погибших).